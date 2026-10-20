Администрация Трампа задерживает поставки Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская администрация не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, в которых та остро нуждается, пишет The Washington Post (WP).

"По крайней мере, часть передаваемых ракет-перехватчиков Patriot идет из дружественных Украине стран, и для этого требуется одобрение военного министра Пита Хегсета. (...) Хегсет формально не отклонил передачу, но и не выполнил необходимые шаги для ее утверждения", - сообщает издание со ссылкой на источники.

По их словам, при этом Хегсет продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.

Вашингтон сохраняет за собой право контроля над производимым в США оружием, оно поставляется за границу в рамках соглашения, по которому его передача другим странам требует одобрения американской стороны, отмечает газета.

Ранее в пятницу издание со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщало, что на Украину продолжают поступать боеприпасы, в том числе для ЗРК Patriot, через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупкам союзниками НАТО американских вооружений.

"Высокопоставленный офицер НАТО, общавшийся на условиях анонимности из-за обсуждения конфиденциальных вопросов военного сотрудничества, сказал, что PURL работает, боеприпасы для ПВО как ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot по-прежнему поставляют", - информировала WP.

Вместе с тем другие источники газеты утверждают, что у Украины практически закончились ракеты от ЗРК Patriot. Также сообщается, что поставки по PURL стали нерегулярными с мая, уверенности в получении грузов нет.

В минувший четверг CNN со ссылкой на источники также информировал, что украинские военные израсходовали все запасы ракет для ЗРК Patriot. По информации телеканала, это не первый случай, когда Киев оказывается в такой ситуации.