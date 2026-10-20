Поиск

Администрация Трампа задерживает поставки Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская администрация не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, в которых та остро нуждается, пишет The Washington Post (WP).

"По крайней мере, часть передаваемых ракет-перехватчиков Patriot идет из дружественных Украине стран, и для этого требуется одобрение военного министра Пита Хегсета. (...) Хегсет формально не отклонил передачу, но и не выполнил необходимые шаги для ее утверждения", - сообщает издание со ссылкой на источники.

В миреCNN узнал, что у Украины закончились ракеты для PatriotЧитать подробнее

По их словам, при этом Хегсет продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.

Вашингтон сохраняет за собой право контроля над производимым в США оружием, оно поставляется за границу в рамках соглашения, по которому его передача другим странам требует одобрения американской стороны, отмечает газета.

Ранее в пятницу издание со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщало, что на Украину продолжают поступать боеприпасы, в том числе для ЗРК Patriot, через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупкам союзниками НАТО американских вооружений.

"Высокопоставленный офицер НАТО, общавшийся на условиях анонимности из-за обсуждения конфиденциальных вопросов военного сотрудничества, сказал, что PURL работает, боеприпасы для ПВО как ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot по-прежнему поставляют", - информировала WP.

Вместе с тем другие источники газеты утверждают, что у Украины практически закончились ракеты от ЗРК Patriot. Также сообщается, что поставки по PURL стали нерегулярными с мая, уверенности в получении грузов нет.

В минувший четверг CNN со ссылкой на источники также информировал, что украинские военные израсходовали все запасы ракет для ЗРК Patriot. По информации телеканала, это не первый случай, когда Киев оказывается в такой ситуации.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
Patriot Киев НАТО США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

 Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

Администрация Трампа задерживает поставки Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

 КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

Уиткофф и Кушнер могут провести переговоры с Зеленским в Норвегии

Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна быть в НАТО

 Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна быть в НАТО

Трамп считает, что Париж превратится в "мусульманский город"

 Трамп считает, что Париж превратится в "мусульманский город"

Японский космический аппарат MMX стартовал к спутнику Марса Фобосу

В Италии готовятся ужесточить меры в отношении участников протестов после беспорядков в Милане

 В Италии готовятся ужесточить меры в отношении участников протестов после беспорядков в Милане

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Лавров провел встречу с Пезешкианом

 Лавров провел встречу с Пезешкианом
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12435 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3937 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов