В США разработана новая версия ракеты Patriot для перехвата гиперзвуковых целей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Lockheed Martin разработала усовершенствованную зенитную ракету Patriot в версии PAC-3 Edge, способную перехватывать гиперзвуковые цели, следует из данных компании.

По данным Lockheed Martin, эта ракета разрабатывалась в рамках конкурса Армии США на создание перехватчика нового поколения для обеспечения более высокой эффективности в борьбе с современными угрозами по сравнению с нынешней версией PAC-3 MSE.

Компания утверждает, что PAC-3 Edge обеспечит улучшенные характеристики при противодействии все более сложным воздушным угрозам, включая современные баллистические и гиперзвуковые ракеты. Конструкция изделия базируется на технологиях, уже применяемых в PAC-3 MSE, но при этом включает новую головку самонаведения (ГСН), модернизированную систему управления и более совершенный твердотопливный ракетный двигатель.

Согласно данным компании, начало испытаний запланировано на 2027 год, а первоначальное развертывание ожидается в 2031 году. Ракета PAC-3 Edge призвана сохранить преимущества существующего семейства PAC-3 и одновременно повысить эффективность поражения целей на больших дальностях и высотах.

Характеристики новой ракеты не разглашаются. Указывается лишь, что они могут сыграть ключевую роль при перехвате маневрирующих боеголовок баллистических и гиперзвуковых ракет, который сопряжен со значительными трудностями из-за их высокой скорости, большой высоты полета и сложной динамики траектории.

В настоящее время зенитный ракетный комплекс Patriot является одним из ключевых средств противовоздушной и противоракетной обороны американских и союзных вооруженных сил.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, за время военного конфликта с Ираном, США израсходовали более половины имеющихся у них современных противоракет для комплексов Patriot. По данным газеты The Wall Street Journal, в настоящее время корпорация Lockheed Martin нанимает сотни новых сотрудников на предприятии в штате Арканзас, чтобы утроить объем производства этих крайне необходимых зенитных ракет. Тем временем субподрядчики, включая Boeing Co., L3Harris Technologies и Northrop Grumman, начали строительство новых сборочных линий для удовлетворения растущего спроса на электронику, ракетные двигатели и другие компоненты, необходимые для этого оружия.