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ЕС выделит Эстонии 32 млн евро для усиления наблюдения за границей с Россией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приняла предварительное решение о выделении Эстонии около 32 млн евро на развитие возможностей наблюдения за восточной границей, которая является также внешней границей Евросоюза, сообщило МВД республики.

"Новые радары, камеры, устройства обнаружения дронов и связанная с ними IT-система помогут создать всестороннюю картину происходящего на восточной границе и быстрее выявлять потенциальные угрозы. Это улучшит возможности предотвращения незаконного пересечения границы, контрабанды, злоупотребления дронами и нелегальной миграции", - говорится в сообщении.

"В сотрудничестве с Силами обороны мы можем закупить и установить радары и камеры, оборудование, необходимое для обнаружения дронов, и поддерживающую их IT-систему для создания единой ситуационной картины. Это улучшит наши возможности по обнаружению и оценке потенциальных угроз, чтобы быстро на них реагировать. Наша цель - предотвращать угрозы до того, как они смогут повлиять на безопасность народа Эстонии", - заявил глава МВД Игорь Таро.

Благодаря этой поддержке Эстония в течение следующих трех лет сможет вывести воздушное и наземное наблюдение за восточной границей на новый уровень, создать более полную картину ситуации и улучшить возможности обнаружения и оценки потенциальных угроз как на суше, так и на реке Нарва и в воздушном пространстве, подчеркивается в сообщении.

Проект финансируется Фондом управления границами и визовой политикой Евросоюза, при этом 10% софинансирования осуществляется государством Эстония.

Протяженность границы Эстонии с Россией составляет 336 км, из которых её сухопутная часть пролегает на протяжении 136 километров, остальная часть проходит по Чудскому озеру и реке Нарва.

Евросоюз МВД Нарва Эстония Еврокомиссия Чудское озеро Игорь Таро
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