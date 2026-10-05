Песков заявил, что РФ есть разведывательные возможности для отслеживания ситуации у границ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о том, что Эстония перебрасывает войска к российским границам, заявил, что Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для должного отслеживания ситуации на своих рубежах.

"Здесь не должно быть сомнений, что наше министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обладают ли российские спецслужбы подтверждением этой информации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с РФ.