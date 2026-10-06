Эстония усилила контроль на границе с Латвией из-за наплыва нелегальных мигрантов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) усиливает контроль на границе с Латвией из-за наплыва нелегальных иммигрантов, сообщил во вторник эстонский телерадиовещатель ERR.

"Поскольку на прошлой неделе был задержан 41 человек, незаконно прибывший в Эстонию через границу с Латвией, на эстонско-латвийской границе все более активно ведется проверка лиц и транспортных средств, прибывающих из Латвии", - говорится в сообщении.

Чаще всего задерживаются граждане Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, а также Индия, Пакистан, Бангладеш.

"Мы контролируем узловые пункты – на железной дороге и на автодорогах стараемся проверять людей и транспортные средства. Мы также проинформировали гостиницы и другие организации, например, автобусные компании, чтобы они сообщали нам обо всем, что вызывает вопросы или подозрения", - сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения PPA Игорь Богданов.