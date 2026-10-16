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Лукашенко отметил, что не Трампу решать, кому быть президентом Украины

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить президента Украины Владимира Зеленского, передает "БелТА".

"Хотите от меня как от политика получить ответ или по существу? Если по существу - это мое кредо - это не Трампа вопрос. Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что Зеленский в свое время обещал пробыть на посту главы Украины только один срок.

"Надо выполнять обещания. На выборы надо идти. В этом Трамп прав: обещал - надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине", - сказал белорусский президент.

Александр Лукашенко Украина Белоруссия Владимир Зеленский Дональд Трамп США
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