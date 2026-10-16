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Трамп считает, что с Путиным легче вести дела, чем с Зеленским

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что с президентом России Владимиром Путиным легче вести переговоры, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп также объяснил трудности в достижении урегулирования украинского конфликта неприязнью между российским и украинским лидерами.

Трамп, отвечая на вопрос о том, завершится ли украинский кризис до конца его президентского срока, в очередной раз выразил мнение, что "по идее, это должно скоро завершиться".

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2026 года Военная операция на Украине
Дональд Трамп США Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
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