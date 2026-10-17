WSJ узнала о помощи Ирана хуситам в атаках на Саудовскую Аравию и правительственные силы Йемена

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Содействие Ирана позволило движению "Ансар Аллах" (хуситы) наносить эффективные удары по Саудовской Аравии и йеменским правительственным подразделениям, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с разведданными Саудовской Аравии и йеменского альянса против хуситов, поддержка Ирана помогла хуситам осуществить наиболее эффективные и сложные атаки против Саудовской Аравии и ее йеменских союзников. В частности, помощь заключалась в наведении дронов и ракет, в обучении, разведке и руководстве на оперативно-тактическом уровне", - передает WSJ.

Издание напоминает, что ранее Иран также перебрасывал вооружения, специалистов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и движения "Хезболла" на лодках для помощи хуситам. Когда действия США и Израиля нарушили прежние каналы поставок, Иран начал отправлять оружие на подводных лодках.

"Перед офицерами КСИР стоит задача помогать подразделениям, задействованным во всех областях военной активности хуситов - с дронами, ракетами, туннелями, логистикой, говорят лица, знакомые с выводами саудовских разведслужб", - передает издание.

Новый всплеск боевых действий в регионе начался с июля, когда Иран отправил два самолета на контролируемую хуситами территорию, чтобы перевозить официальных лиц и других желающих отправиться в Тегеран на похороны погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Однако, по словам источников, ознакомившихся с данными разведки Саудовской Аравии и Йемена, на борту самолетов находились иранские офицеры, оружие, детали для БПЛА, системы наведения ракет и детонаторы. Просаудовские силы попытались остановить посадку второго рейса, разбомбив взлетно-посадочную полосу в йеменской столице Сане, после чего конфликт вспыхнул вновь.

Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити отмечал, что обвинения в провозе офицеров КСИР и оружия были лишь предлогом для атак Саудовской Аравии.

В сентябре хуситы провели успешную наступательную операцию на йеменскую часть побережья Красного моря. Собеседники WSJ утверждали, что хуситы действовали успешней, чем раньше, комбинируя наземные атаки с ударами ракетами и дронами, а на передовой находились офицеры КСИР, помогая осуществлять атаки дронов и ракет. Также источники рассказали, что хуситы строят позиции для контроля над Красным морем и Баб-эль-Мандебским проливом, размещают ракеты и радары при содействии КСИР.

В свою очередь аль-Бухаити пояснил, что утверждения о поддержке Ираном движения "Ансар Аллах" пренебрегают фактами собственных успехов хуситов в развитии вооружений. В Тегеране со своей стороны заявляли, что не вмешиваются в дела Йемена, а хуситы принимают решения на основе собственных интересов.