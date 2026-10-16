Число погибших при атаке хуситов на президентский дворец в Йемене выросло до пяти

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Увеличилось количество жертв и пострадавших в результате удара хуситов по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене, где базируется признанное на международном уровне правительство Йемена, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на йеменский минздрав.

"Пять человек погибли, 16 получили ранения в результате атаки хуситов на президентский дворец Аль-Маашик", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели двух охранников дворца, члены правительства Йемена при этом не пострадали.

Хуситы нанесли ракетный удар по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене в четверг днем.

"Премьер-министр и все члены правительства в полном порядке после того, как хуситы ударили пятью ракетами по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене", - написал министр информации страны Муаммар аль-Эриани в социальной сети X.

По меньшей мере два взрыва прогремели на вершине холма рядом с дворцом Аль-Маашик, а еще два - у ворот службы безопасности. Согласно данным йеменского агентства "Саба", целью ударов стали "оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, во дворце Аль-Маашик, а также их оружейные склады".

В связи с тем, что столица Йемена Сана находится под контролем хуситов, признанное на международном уровне правительство Йемена базируется в Адене.

Правительственные силы Йемена при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией проводят контрнаступательную операцию против хуситов.