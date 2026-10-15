Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В результате 20 атак хуситов по Международному аэропорту имени Короля Халида в Эр-Рияде с начала октября погибли 17 человек, более 330 пострадали. Об этом заявил представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции против хуситов Турки аль-Малики в четверг.

"Аэропорт имени Короля Халида стал объектом 20 атак с 1 октября", - приводит его слова "Аль-Джазира".

Аль-Малики сообщил, что в результате этих ударов погибли 17 человек, еще 333 пострадали.

При этом он отметил, что в октябре хуситы попытались ударить по десяткам аэропортов, нефтяным объектам и портам в Саудовской Аравии. Он не стал уточнять, были ли эти атаки успешными.

Аль-Малики также заявил, что хуситы получили "продвинутые военные технологии при помощи региональных партнеров", отметив, что они обладают баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и загруженными взрывчаткой лодками.

Представитель коалиции призвал хуситов прекратить удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры.