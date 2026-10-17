Танкер подвергся обстрелу в Персидском заливе в 140 км от берегов Саудовской Аравии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Танкер, шедший в 144 км к северо-востоку от Эль-Джубайля в Саудовской Аравии, накануне попал под обстрел в Персидском заливе, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна сообщил, что по танкеру вели огонь из ручного противотанкового гранатомета с небольшой лодки. По левому борту в кормовой части зафиксировано повреждение", - говорится в сообщении UKMTO.

Члены экипажа не пострадали. Более точной оценки ущерба и возможной опасности для окружающей среды пока не поступало.

UKMTO рекомендует судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности, пока идет расследование инцидента.