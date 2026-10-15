Восстановление папы римского Льва XIV после операции проходит нормально

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV продолжает восстанавливаться после операции на легком, сообщает в четверг Vatican News со ссылкой на группу лечащих врачей.

"Этим утром понтифик прошел обычное обследование, результаты в норме. Рентгенограмма грудной клетки показала, что постоперационное восстановление легкого проходит хорошо", - цитирует портал слова врача Льва XIV Луиджи Карбоне и хирурга, который проводил операцию - Стефано Маргариторы.

Ранее на этой неделе Льву XIV была проведена операция по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого.

Лев XIV провел в операционной около трех часов, сама операция длилась примерно 90 минут.