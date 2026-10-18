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Главы МИД РФ и Кувейта отметили необходимость скорейшей деэскалации напряженности в Персидском заливе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Кувейта Сергей Лавров и Джаррах ас-Сабах в ходе встречи в Манаме констатировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ситуации в Персидском заливе, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений. Подтвердили обоюдный настрой Москвы и Эль-Кувейта на поддержание интенсивного политического диалога, укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что министры обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива.

"Подчеркнули необходимость поиска путей скорейшей деэскалации напряженности в этом стратегически важном районе мира. Констатировали безальтернативность решения имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами при безусловном уважении интересов всех вовлеченных в конфликт стран региона", - сообщили на Смоленской площади.

Встреча прошла в Манаме "на полях" 9-го министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Манама МИД РФ Сергей Лавров Кувейт Джаррах ас-Сабах
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