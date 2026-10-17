Иран ждет ответа США на свой план, который обеспечит открытие Ормузского пролива

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти по-прежнему ожидают, как США отреагируют на план Тегерана по нормализации ситуации, реализация которого позволит снять перекрытие с Ормузского пролива, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на заседании глав МИД стран Организации исламского сотрудничества в Дубае.

"Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США", - приводит агентство Tasnim слова Аракчи.

Он отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде, и в его адрес звучат угрозы. Однако, пояснил Аракчи, хотя Иран готов защищать свой суверенитет, население и интересы, он также желает мира.

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, однако соблюдение иранских условий остается обязательным для достижения компромисса. Он отметил, что в переданном Вашингтону плану Тегерана из семи пунктов "излагаются законные требования, включая снятие США морской блокады Ормузского пролива, прекращение войны на всех фронтах и разблокирование замороженных иранских активов".

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что американцы отреагировали на семь условий, выдвинутых Ираном для прекращения войны и открытия Ормузского пролива. По его словам, американская сторона частично согласилась с требованиями Тегерана, однако в отношении других условий заняла неопределенную позицию.