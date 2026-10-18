Следующая встреча диалога РФ со странами Персидского залива пройдет в России в 2027 г.

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следующее министерское заседание стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пройдет в будущем году в Российской Федерации, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Следующая встреча стратегического диалога в порядке ротации состоится в Российской Федерации. На следующий год на пост председателя вместо Бахрейна заступает Саудовская Аравия", - сказал он на пресс-конференции в Манаме.

"Будем вместе с нашими друзьями готовить очередное министерское заседание и постараемся ответить не менее радушным гостеприимством, чем то, которое мы встретили здесь", - добавил министр.