РФ выступает за создание в регионе Персидского залива инклюзивной архитектуры безопасности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия выступает за создание в регионе Персидского залива инклюзивной архитектуры безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы высказались в пользу более широкого подхода к проблемам безопасности в регионе. Считаем важным стремиться к тому, чтобы создавать здесь архитектуру, которая будет инклюзивной, будет включать все страны Залива - как арабские, так и Исламскую Республику Иран, их непосредственных соседей, в частности Ирак, Иорданию. Ну и при поддержке внешних игроков, которые должны руководствоваться не своими геополитическими односторонними замыслами, а прежде всего интересами тех стран, которые здесь расположены", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам девятого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме.

Как отметил глава МИД РФ, "необходимо восстановить, ликвидировать первопричины того, что происходит в Ормузском проливе и вокруг него", в том числе в рамках так называемого Исламабадского меморандума.

"Мы считаем, что этот меморандум по-прежнему содержит все необходимое для того, чтобы перевести ситуацию из нынешней стадии, когда она балансирует на грани возобновления полномасштабной войны, вернуть ее в политико-дипломатическое переговорное русло", - указал Лавров.

Кроме того, отметил министр, в ходе мероприятий в Манаме участники обсуждали ситуацию на юге Аравийского полуострова, в частности в Йемене.

"И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества выступают за поиск политико-дипломатического решения этого кризиса. Считаем, что для этого есть и все основания, включая разработанную при активной роли, при инициативной роли Саудовской Аравии дорожную карту 2023 года", - сказал Лавров.

В свою очередь министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед Аз-Заяни отметил, что в ходе министерского саммита стороны условились взаимодействовать в рамках ОПЕК+, "чтобы достигнуть стабилизации международных рынков энергоносителей".

"Также мы нуждаемся в более плотном сотрудничестве в политсфере, поскольку существует много угроз геополитического характера, и обсудили последствия атак Ирана на страны ССГПЗ, угрозы международному судоходству, в Ормузском проливе, Баб-эль-Мандебе и то влияние, которое оказывается на торговлю в регионе и на энергетическую и продовольственную безопасность", - указал Аз-Заяни.

"Также обсудили резолюцию 2817 (принята в СБ ООН в марте 2026 года в связи с эскалацией в Ормузском проливе - ИФ), пути ее реализации и что нужно для этого делать. (...) Мы также ценим позицию России, которая позволила принять эту резолюцию в СБ ООН. Мы надеемся, что Российская Федерация сможет использовать свои отношения с Тегераном для того, чтобы донести наши озабоченности до иранской стороны", - отметил глава МИД Бахрейна.

"Мы работаем над тем, чтобы прекратить поставки вооружений в Йемен, согласно резолюции 2216 (принята СБ ООН в 2015 году - ИФ), будем реализовывать ее положения", - сказал Аз-Заяни.

По словам главы МИД Бахрейна, участниками министерского форума была подчеркнута "заинтересованность всех сторон в сохранении безопасности в регионе, обеспечении безопасности международного судоходства, логистических, энергетических и продовольственных цепочек".

Аз-Заняи добавил, что министры обсудили палестинскую проблематику, "призвали к соблюдению перемирия в секторе Газа и обеспечению гумдоступа".

Кроме того, сообщил Аз-Заняи, обсуждались "различные аспекты международной повестки дня и политические способы решения различных кризисов, в том числе украинского кризиса, основываясь на принципах и нормах международного права".

Глава МИД Бахрейна поблагодарил российского коллегу "за обстоятельные беседы и обсуждения".