Трамп после беспорядков во Франции призвал срочно закрыть границы для нелегалов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что массовые беспорядки во Франции показали, что ситуация с иммигрантами вышла из-под контроля, и призвал к закрытию границ для нелегалов.

"Мигранты захватили Францию. Они (власти - ИФ) должны быстро закрыть границы", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Его слова прозвучали на фоне прошедших в выходные по всей Франции массовых погромов и беспорядков.

Во Франции 17 октября прошли общенациональные протесты, в которых ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с кризисом резкого роста стоимости жизни. Они требовали в том числе снижения цен на топливо и товары первой необходимости.

К участникам протестов примкнули радикальные элементы, после чего задуманный как массовые мирные акции день протестов вылился в погромы и грабежи. Нанесенный городам Франции ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

По последним данным министерства юстиции, во Франции задержали более 2,3 тыс. человек, 70% которых - совершеннолетние. Согласно МВД, около 1 тыс. стражей порядка получили ранения в столкновениях с участниками беспорядков.