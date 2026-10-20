Туск рассчитывает получить от Украины объяснения по поводу залетевшего в Литву БПЛА

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Украина должна дать объяснения по поводу беспилотника, залетевшего через польскую территорию в Литву, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. Его цитируют польские СМИ.

"Мы будем очень тесно сотрудничать с Литвой и обязательно выясним всю ситуацию с беспилотником, взорвавшимся недалеко от литовско-латвийской границы. По всем данным, он прилетел с польской стороны. Я рассчитываю на полное сотрудничество украинской стороны в этом вопросе, чтобы мы действительно смогли точно объяснить, что произошло. Без эмоций, без каких-либо плохих намерений, но я буду очень настойчиво добиваться полных объяснений", - сказал Туск.

"Независимо от результатов этого объяснения, я хочу очень четко подчеркнуть, что Польша не допускает проведения операций на своей территории или над нашей территорией без прямого согласия польского государства. И это не изменится, независимо от того, кто проводит эти операции", - добавил он.

18 октября глава Минобороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено неидентифицированным летающим объектом. Объект, предварительно опознанный как БПЛА, пропал с радаров на севере Литвы, позже были обнаружены его обломки. По словам Каунаса, нарушивший литовское воздушное пространство в воскресенье беспилотник, по предварительным данным, прилетел со стороны Польши. Он добавил, что попросил у польской стороны содействия в расследовании инцидента.