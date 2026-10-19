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В ЕК заявили о недопустимости погромов под предлогом протестов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Право на мирный протест является фундаментальным правом во всех демократических странах, и оно должно быть защищено, но не следует отождествлять тех, кто участвует в мирных демонстрациях, с теми, кто прибегает к насилию, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

"Поджоги, грабежи, а также нападения на людей или общественные здания недопустимы. Мы поддерживаем усилия французских властей, направленные на защиту граждан, имущества и государственных учреждений, при полном соблюдении фундаментальных прав", - сказал он.

Он отметил, что вопросы обеспечения правопорядка находятся в ведении национальных властей, и в настоящее время во Франции проводятся соответствующие расследования.

"Мы поддерживаем меры, принимаемые французскими властями для защиты граждан и общественного имущества", - подчеркнул Ламмерт.

Во Франции 17 октября прошли общенациональные протесты, в которых ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с ростом стоимости жизни, в том числе цен на топливо и товары первой необходимости.

К участникам протестов примкнули радикальные элементы, после чего задуманный как массовые мирные акции день протестов вылился в погромы и грабежи. Нанесенный городам Франции ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

Протесты во Франции

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Еврокомиссия Франция Маркус Ламмерт
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