Во Франции планируют новые протесты 24 октября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Во Франции представители движения "желтые жилеты" о планах провести вторую волну протестов 24 октября, сообщает BFMTV со ссылкой на сайт с анонсом акции.

17 октября в стране прошли общенациональные протесты, в которых ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с кризисом резкого роста стоимости жизни. Они требовали, в том числе снижения цен на топливо и товары первой необходимости.

К участникам протестов примкнули радикальные элементы, после чего задуманный как массовые мирные акции день протестов вылился в погромы и грабежи. Нанесенный городам Франции ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

По последним данным Минюста, задержаны более 2,3 тысячи человек, 70% которых - совершеннолетние. По данным МВД, в столкновениях с протестующими получили травмы около тысячи полицейских.