Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, в том числе рыбных консервов, сообщила пресс-служба правительства.
"Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении.
"Мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий", - добавили там.