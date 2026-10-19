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Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, в том числе рыбных консервов, сообщила пресс-служба правительства.

"Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении.

"Мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий", - добавили там.

Белоруссия Латвия
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