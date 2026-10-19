Саудовская Аравия отложит на 2027 год форум "Давос в пустыне" из-за хуситов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия решила отложить до 2027 года международный инвестиционный форум "Давос в пустыне", который планировался в Эр-Рияде, в связи с атаками хуситов аэропорты в королевстве, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, организаторы мероприятия сообщили участникам, что теперь оно пройдет в следующем году, а новые даты проведения объявят позже.

Впоследствии информацию подтвердил Институт инвестиционных инициатив будущего, который занимается организацией и проведением форума. "Десятый крупнейший форум Future Investment Initiative, FII10 "Сила наследия", который изначально должен был пройти 26-29 октября в Эр-Рияде, теперь состоится в 2027 году", - говорится на сайте Института.

"Давос в пустыне" - неофициальное название инвестиционного форума Future Investment Initiative, который ежегодно проводится в Саудовской Аравии с 2017 года. Как отмечает издание, это не единственное мероприятие, сроки которого пришлось менять за последнее время. Так, на прошлой неделе Европейский союз объявил о переносе саммита со странами Персидского залива, который должен был пройти 24 октября в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и бомбит их позиции. В ответ хуситы атакуют инфраструктуру королевства, в частности, аэропорты и объекты нефтекомпании Saudi Aramco.