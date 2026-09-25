В Армении за членство в ЕАЭС высказались около 30% респондентов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Армении чуть меньше 30% населения считают, что стране нужно остаться в ЕАЭС, чуть больше 35% поддерживают вступление в Евросоюз и почти 59% согласны, что по этим вопросам нужен референдум, показал опрос, проведенный армянским представительством Gallup International Association.

В поддержку проведения референдума высказались 58,8% опрошенных, 34,4% выступили против него, 6,9% затруднились ответить на вопрос, нужен ли Армении референдум по этому вопросу.

29,4% опрошенных выступили за пребывание Армении в составе ЕАЭС, 35,1% - за выход из ЕАЭС и членство в ЕС, 24,7% заявили, что не примут участия в голосовании, 10,9% затруднились ответить, как они проголосуют в случае проведения референдума.

Введенные Россией ограничения на импорт армянских товаров 52,4% опрошенных считают экономическим давлением на власти Армении, 40,5% обуславливают этот шаг стремлением Еревана в ЕС.

Россия неоднократно настаивала на необходимости скорейшего проведения общенационального референдума в Армении относительно запуска процесса вступления в Евросоюз.