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Армения привержена продолжению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Армения привержена продолжению сотрудничества в рамках ЕАЭС, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие в режиме видеоконференции.

"Мы неоднократно подтверждали приверженность Республики Армения продолжению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС, направленного на укрепление экономической стабильности и обеспечение устойчивого развития большого региона", - сказал он.

Он отметил, что заседание станет очередной возможностью для открытого и конструктивного обмена мнениями по актуальным вопросам евразийской интеграции.

"Безусловно, обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы является основой для полноценного функционирования общего рынка ЕАЭС. Вместе с тем практическая реализация этих принципов по-прежнему требует нашего особого внимания. С момента моего предыдущего участия в заседании Межправительственного совета в Чолпон-Ате, к сожалению, по ряду имеющихся вопросов не удалось добиться существенного прогресса", - отметил он.

По его словам, сохраняются ограничения и административные барьеры, которые по-прежнему существенно затрудняют полноценное и эффективное функционирование общего рынка.

"В этой связи считаем важным продолжение конструктивного диалога по устранению существующих препятствий на экспорт и транзит армянской продукции в соответствии с правом ЕАЭС", - отметил Пашинян.

"Уверен, что последовательное продвижение в этом направлении отвечает интересам всех государств-членов ЕАЭС, обеспечивая стабильность торговых потоков, предсказуемость условий для участников рынка, а также дальнейшее укрепление экономического взаимодействия", - добавил он.

ЕАЭС Никол Пашинян Армения
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