В Совбезе отметили рост масштабов военных учений в Финляндии вблизи границы РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Масштаб военных учений в Финляндии на границе с РФ значительно увеличился после вступления страны в НАТО, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в понедельник.

"После вступления Финляндии в апреле 2023 года в блок НАТО значительно увеличился масштаб учений на территории страны, в том числе вблизи границы с Россией", - говорится в сообщении.

"29 апреля Минобороны Финляндии также объявило о планах проведения в акватории Финского залива и прибрежной зоне на участке н.п. Виролахти - Хамина - Котка в непосредственной близости от российской границы учения военно-морских сил страны с задействованием личного состава бригады береговой обороны национальных ВМС", - заявили в Совбезе РФ.

По данным Совбеза, учение проведут в два этапа до 29 мая. "В ходе учения личный состав бригады береговой обороны будет оборудовать на побережье боевые позиции и строить укрепления, которые сохранятся после завершения мероприятий", -сказано в сообщении.

Также отмечается, что Финляндия заключила в 2021 году контракт с американской корпорацией Lockheed Martin на поставку 64 истребителей F-35А Lightning II на сумму $10 млрд.

"Реализация контракта предусматривалась в 2026-2030 годах, однако, как отмечают западные эксперты, из-за новой тарифной политики Вашингтона сделка может "затянуться", и ее сумма возрастет на 850 млн долларов к 2030 году", - заявили в аппарате СБ РФ.

По информации Совбеза, Финляндия также приобрела у США авиабомбы GBU-53В StormBreak на сумму 35 млн евро и планирует закупить 200 ракет AGM-158.