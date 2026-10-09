Финляндия примет участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Финляндия с 12 по 24 октября 2026 года примет участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.

"Учения по ядерному сдерживанию обеспечивают доверие, безопасность и эффективность ядерного сдерживания НАТО. Ядерное сдерживание является высшей защитой всего оборонного альянса, а также Финляндии", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Антти Хяккянена.

Финляндия примет в учениях по ядерному сдерживанию впервые после принятия 17 июня поправок в Закон о ядерной энергии, снимающих запрет на ввоз в страну ядерного оружия.

Финляндия будет оценивать наиболее подходящий способ участия в учениях Steadfast Noon в каждом конкретном случае. В этом году Финляндия примет участие в учениях в составе штабных офицеров, отметил Хяккянен.

Учения Steadfast Noon не предполагают перемещения реального ядерного оружия. Страны могут участвовать в учениях различными способами, в том числе демонстрируя свои обычные возможности для поддержки использования альянсом ядерных операций, говорится в сообщении.

"Учения не связаны с мировой политической ситуацией и не направлены против какой-либо отдельной страны", - подчеркивает Минобороны.

Министр обороны Хяккянен представляет Финляндию в Группе ядерного планирования НАТО.

В сентябре власти Финляндии приняли решение присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Инициатива предполагает двустороннее сотрудничество между Парижем и Хельсинки, которое включает проведение совместных учений и возможность для финской стороны принимать элементы стратегических сил Франции.

В сентябре Великобритания также заявила о готовности обеспечить безопасность Финляндии за счет ядерного сдерживания в рамках создаваемых в JEF (Объединенные экспедиционные силы) боевых подразделений.