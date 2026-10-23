Мэр Милана не ожидает повторения массовых беспорядков в выходные

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что протесты на грядущих выходных, в случае если они состоятся, будут менее массовыми, чем на прошлой неделе, сообщает в пятницу агентство EFE.

По его словам, видны "позитивные признаки" того, что многие участники предыдущих акций, в том числе студенты, не намерены выходить на улицы в субботу и воскресенье.

Он призвал сотрудников магазинов не закрывать свои торговые точки и не паниковать.

Кроме того, Сала заверил, что Милан не будет выглядеть как "милитаризированный город" на выходных, а стражи порядка будут размещены только "в тех местах, где может возникнуть угроза".

17 и 18 октября в городах на севере Италии прошли протесты из-за низких зарплат, высоких налогов, роста цен на продовольствие и бензин, а также сокращения государственного финансирования. Некоторые шествия переросли в беспорядки: группы протестующих били витрины магазинов, ресторанов, портили уличные скамейки, бросались камнями и поджигали мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Наиболее крупные беспорядки произошли в Милане.

В столкновениях с участниками беспорядков 14 полицейских получили ранения. Полиция задержала 270 человек, из которых 80% - несовершеннолетние.