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Британская полиция вновь арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Британская полиция сообщила, что повторно арестовала двух мужчин, которые 27 сентября уже задерживались по подозрению в подготовке теракта на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Англии, где базируются американские стратегические бомбардировщики.

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По словам представителей контртеррористического управления Скотланд-Ярда, они были арестованы "по подозрению в содействии иностранной разведке", указав на их возможные связи со службами безопасности Ирана. Речь идет о двух жителях Лондона - 24-летнем подданном Великобритании и 25-летнем мужчине, который имеет двойное гражданство (Великобритании и Ирана).

"Это в значительной степени оперативное расследование, и наш сбор доказательств продолжается. Мы считаем весьма вероятным, что здесь замешано иранское государство", - говорится в заявлении Лоуренса Тейлора, главы контртеррористической полиции Великобритании.

Повторные аресты произошли более чем через три недели после того, как полиция ненадолго задержала пятерых мужчин, которые после полуночи ехали в фургонах в сторону авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд, где базировались американские бомбардировщики B-1, наносившие удары по Ирану. Всего по меньшей мере семь подозреваемых были первоначально арестованы в рамках расследования, но затем их отпустили. Британские следователи тогда не обнаружили в фургонах подозреваемых ни взрывчатых веществ, ни оружия, а только канистры с бензином.

Тем не менее Соединенные Штаты поспешили вывести из Англии свои самолеты, объявив, что Иран якобы планирует крупную атаку на авиабазу в Фэрфорде или другие объекты.

Однако несмотря на поспешную эвакуацию, у британской полиции до сих пор не появилось никаких конкретных доказательств, которые указывали бы на то, что база или размещенные там бомбардировщики находились в опасности, отмечают местные СМИ.

Хроника 28 февраля – 21 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Британия авиабаза Фэрфорд теракт подозреваемые
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