Иран потребовал от Лондона доказательств участия Тегерана в инциденте у базы Фэрфорд

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Ирана вновь вызвало посла Великобритании в Тегеране, потребовав от Лондона незамедлительно предоставить доказательства обвинений в причастности Исламской Республики к инциденту у авиабазы Фэрфорд, сообщает Press TV.

Отмечается, что британский посол Хьюго Шортер был вызван в министерство во вторник.

Помощник главы МИД Ирана и директор департамента Западной Европы Алиреза Юсефи осудил обвинения, выдвинутые Великобританией против Ирана, назвав их участием Лондона в антииранской кампании, которая нарушает международно-правовые обязательства британского правительства.

Он призвал Лондон незамедлительно предоставить любые документы и доказательства, которые могут служить основанием для обвинений в так называемом Фэрфордском инциденте.

В противном случае, предупредил Юсефи, Исламская Республика серьезно пересмотрит свои двусторонние отношения с Великобританией и возложит на британское правительство ответственность за последствия.

Шортер, которого в начале октября также вызывали в министерство в связи с этими обвинениями, заявил, что передаст обеспокоенность Ирана соответствующим должностным лицам в Лондоне.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) скоординировал в конце сентября операцию недалеко от авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир.

"Я могу подтвердить наше заключение о том, что с высокой долей вероятности инцидент был скоординирован в Иране, практически точно под руководством Корпуса стражей исламской революции", - сказал премьер в парламенте.

Бернем пообещал санкции, которые не позволят "Ирану и КСИР наносить вред" Великобритании.

27 сентября правоохранительные органы обнаружили три подозрительных фургона, припаркованных в непосредственной близости от авиабазы. Тогда были арестованы пятеро британцев по подозрению в подготовке теракта на этой базе, которая использовалась стратегическими бомбардировщиками ВВС США. Задержанные в дальнейшем были отпущены под залог из-за отсутствия улик.

Через неделю после инцидента американские ВВС вывели с авиабазы все 12 находившихся там стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на континентальную часть США.