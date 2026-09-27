Пятеро арестованы близ американскoй базы в Великобритании по подозрению в терроризме

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек арестованы в Великобритании по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы Фэрфорд, которую используют американские военные.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, ведется расследование в рамках правонарушений, связанных со взрывчатыми веществами.

Сообщается, что подозрения вызвали три автомобиля. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домохозяйств по соседству.

Ранее в воскресенье канал Sky News показал робота-сапера, который действовал рядом с тремя белыми грузовиками в районе военной базы.

В полиции однако не подтверждают, что аресты связаны с американской базой.

АР напоминает, что база использовалась американскими военными для нанесения ударов по Ирану.