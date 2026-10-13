Поиск

Польша присоединилась к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министры обороны Норвегии и Польши Торе Сандвик и Владислав Косиняк-Камыш сообщили о присоединении Польши к инициативе по усилению морской безопасности в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.

"На саммите НАТО в Анкаре летом 11 европейских стран и Канада заявили, что будут более тесно сотрудничать в области безопасности в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море. Теперь к инициативе присоединится и Польша", - сообщила во вторник пресс-служба правительства Норвегии.

Двусторонняя встреча прошла в рамках Варшавского форума безопасности.

В июле на саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, выдвинувший идею о морской инициативе, сказал, что "теперь мы будем еще теснее сотрудничать в области союзной разведки, обороны, контроля над морскими районами на севере, свободы навигации и безопасных линий коммуникации".

В число участников инициативы входят Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Сотрудничество координируется с Соединенными Штатами.

Польша Норвегия НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве отрицают прямую связь договоренности с Трампом по дизелю и позиции России по Украине

Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне для того, чтобы ее избежать

Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

 Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

 Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения

 Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения

WSJ сообщила об угрозах Ирана ударить по саудовским нефтяным объектам

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

 Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Что случилось этой ночью: вторник, 13 октября

Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

 Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

МВФ символически повысил прогноз роста мировой экономики
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3889 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12274 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов