Польша присоединилась к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министры обороны Норвегии и Польши Торе Сандвик и Владислав Косиняк-Камыш сообщили о присоединении Польши к инициативе по усилению морской безопасности в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.

"На саммите НАТО в Анкаре летом 11 европейских стран и Канада заявили, что будут более тесно сотрудничать в области безопасности в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море. Теперь к инициативе присоединится и Польша", - сообщила во вторник пресс-служба правительства Норвегии.

Двусторонняя встреча прошла в рамках Варшавского форума безопасности.

В июле на саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, выдвинувший идею о морской инициативе, сказал, что "теперь мы будем еще теснее сотрудничать в области союзной разведки, обороны, контроля над морскими районами на севере, свободы навигации и безопасных линий коммуникации".

В число участников инициативы входят Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Сотрудничество координируется с Соединенными Штатами.