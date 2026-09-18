Москва озабочена распространением на Арктику западной инициативы ядерного сдерживания

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Заигрывание западных арктических стран с ядерным вооружением вызывает особую озабоченность, очередным шагом в этом направлении стало присоединение Финляндии к французской инициативе передового ядерного сдерживания, заявил на брифинге директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

"Балтийское море было на протяжении десятилетий весьма стабильным, мирным регионом. Как только туда решило заглянуть НАТО, его страны-члены решили, что нужно усиливать свою оборону на Балтике, (...) то, в общем, Балтика перестала быть мирной и стабильной, как это было раньше", - сказал он.

"Сейчас в общем начало того же процесса мы наблюдаем и в Арктическом регионе. И особую озабоченность на этом фоне вызывает заигрывание наших западных арктических соседей с ядерным вооружением. И очередным штрихом здесь в этой картинке, скорее, мрачным, чем обладающим какими-то перспективами, стало недавнее присоединение Финляндии к французской инициативе передового ядерного сдерживания. И это вслед за тем, как летом Хельсинки снял ограничения на ввоз в страну ядерного оружия, по крайней мере, в мирный период", - продолжил он.

Дипломат напомнил, что теперь участниками "упомянутой инициативы являются все европейские арктические страны". "Да, собственно говоря, и в Арктическом совете, к которому мы сейчас чуть дальше перейдем, единственной страной, не входящей в альянс НАТО, является Российская Федерация", - заявил он.

Подобное размывание политики нераспространения и целенаправленные действия по ее дополнительному подрыву Масленников охарактеризовал как совершенно бездумные и крайне опасные шаги.