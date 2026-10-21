Префектура Парижа продлила комендантский час в ряде районов еще на одну ночь

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Парижская префектура полиции продлевает комендантский час в определенных районах столицы на третью ночь подряд, он будет действовать с 23:00 среды до 6:00 четверга, сообщает Le Figaro.

Согласно постановлению префектуры, в ночь на четверг в ряде районов Парижа, в частности на площади Республики, вновь введен комендантский час.

"Это решение принято после актов насилия и мародерства, произошедших в минувшие выходные на фоне социальных протестов. Кроме того, префектура полиции издала распоряжение, запрещающее "любые несогласованные собрания" в период с 20:00 среды до 6:00 четверга. Запрет распространяется, в частности, на территории вокруг Елисейского дворца, Национального собрания, Сената, Елисейских полей, а также вблизи вокзалов", - пишет издание.

Оно напоминает, что меры, включающие комендантский час и запрет на несогласованные собрания, вводятся уже третью ночь подряд. Это делается во исполнение указаний, направленных префектам премьер-министром Себастьеном Лекорню и министром внутренних дел Лораном Нуньесом.

Как и в прошлые дни, комендантский час распространяется как на несовершеннолетних, так и на совершеннолетних граждан. Распоряжение о комендантском часе "строго запрещает присутствие" людей на определенных участках в районе площади Республики и квартала Ле-Аль. В полиции Парижа сообщили, что "задействованы силы для обеспечения строгого соблюдения этих мер".

В вечернее время к работе также был привлечен вертолет Национальной жандармерии. Минувшей ночью, по информации СМИ, он пролетел над кварталом Ле-Аль, освещая территорию мощным прожектором.

Прокурор Парижа Лор Беккюо позитивно отозвалась о результате принятых ограничительных мер. По ее словам, "режим комендантского часа сработал" и принес спокойствие.