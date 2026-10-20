Посольство РФ в Париже советует россиянам избегать мест массового скопления людей во Франции

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в Париже советует россиянам, которые собираются во Францию или уже находятся там, избегать мест массового скопления людей на фоне масштабных протестов в стране.

"В этой связи рекомендуем гражданам России, собирающимся посетить Францию и находящимся на французской территории, учитывать эти обстоятельства при планировании поездок, избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей", - говорится в сообщении посольства, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.

В посольстве подчеркнули, что массовые акции протеста во Франции в последние дни перерастают в беспорядки и столкновения протестующих с силами правопорядка.

"Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции. В частности, объявлено об организации общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября. Возможны акции и в другие дни", - говорится в сообщении.

Дипломаты призвали россиян, которые попали в сложную ситуацию, обращаться в российское посольство и консульства.

На выходных в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста. Формально их организовали, чтобы привлечь внимание властей к росту цен, к проблемам в сфере образования. На практике существенная часть демонстрантов грабила магазины и целенаправленно искала столкновений с полицией.