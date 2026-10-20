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Власти Франции привлекут военных в поддержку полиции в день протестов 24 октября

Власти Франции привлекут военных в поддержку полиции в день протестов 24 октября
Фото: Vincent Koebel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие из состава операции Sentinelle будут помогать французским полицейским и жандармам противодействовать возможным беспорядкам и погромам в ходе следующей волны массовых общенациональных протестов против ухудшения условий жизни 24 октября, сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

"Мы, безусловно, задействуем силы операции Sentinelle. Они возьмут на себя охрану стационарных объектов, заменив тем самым сотрудников сил внутренней безопасности. Это позволит высвободить полицейских и жандармов для выполнения задач по поддержанию общественного порядка", - сказал Нуньес, выступая во вторник в Национальном собрании.

Он заверил, что к обеспечению порядка будет привлечено больше сотрудников правоохранительных органов, чем 17 октября, когда в городах Франции параллельно мирным манифестациям произошли крупные беспорядки, сопровождаемые грабежами и поджогами.

"Можете на меня рассчитывать", - заявил министр внутренних дел, чьё выступление передавали французские СМИ.

МВД также рассматривает возможность полного запрета любых несогласованных митингов и акций, которые потенциально несут угрозу общественному порядку.

Sentinelle ("Часовой") - это масштабная внутренняя контртеррористическая операция вооруженных сил Франции, начатая в январе 2015 года после серии резонансных терактов в Париже. В рамках этой операции военные патрулируют общественные пространства и охраняют стратегические объекты совместно с полицией и жандармерией для предотвращения угроз безопасности. В штатных условиях ежедневно задействовано около 7 тыс. военнослужащих по всей стране.

Франция
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