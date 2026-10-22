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Стубб рассказал британскому премьер-министру об итогах консультаций по Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Финляндии Александр Стубб по телефону обсудили состоявшиеся в Осло консультации по Украине, сообщили на Даунинг-стрит.

"Стубб начал разговор с событий в Осло за последние 48 часов", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в столице Норвегии прошли переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президента Украина Владимира Зеленского и представителей Евросоюза. После этого, Уиткофф отправился в Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Затем спецпосланник главы Белого дома вернулся в Осло, где в аэропорту встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Politico писало, что в Европе в качестве переговорщика с Россией в последнее время рассматривают кандидатуру Стубба.

Осло Украина Великобритания Александр Стубб Энди Бернем Стив Уиткофф
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