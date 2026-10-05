Трамп назначит спецпосланника по Белоруссии Коула спецпредставителем по делам заложников

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул специального посланника по Белоруссии Джона Коула на должность спецпредставителя по делам заложников.

"С радостью сообщаю, что Джон Коул - выдающийся юрист и мой невероятно успешный спецпосланник по вопросам Беларуси - станет моим кандидатом на должность специального представителя президента по делам заложников в ранге посла", - написал он в соцсети

Президент напомнил, что за последний год Коул "уже добился возвращения из Беларуси более 65 граждан США и союзных стран, а также договорился об освобождении свыше 800 политических заключенных из ряда стран Восточной Европы".