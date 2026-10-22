Сирия перебросила войска в провинцию Эс-Сувейда

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сирийское командование отправило подкрепления в южную провинцию Эс-Сувейда, где Израиль может готовиться к развертыванию военной базы, сообщает The National со ссылкой на источники в службах безопасности.

Войска отправили на передовую, к району, где члены этноконфессионального меньшинства друзов при поддержке Израиля мобилизовали свое ополчение.

По словам источников издания, за последние две недели в провинцию прибыла 1 тысяча сирийских солдат, в основном из сельской местности вокруг Дамаска; теперь общее число военных здесь составляет 3 тысячи человек. С 2025 года правительственные войска держат в кольце город Эс-Сувейда, населенный преимущественно друзами. В 2025 году силы Дамаска и отряды друзов неоднократно вступали в столкновения, Израиль оказывал поддержку друзам.

Израиль, по словам источников газеты, перебрасывает в эту провинцию грузы по воздуху, что может быть подготовкой к возведению базы. В частности, на вертолетах перевозят средства наблюдения, радары и другое оборудование. Одновременно с тем, друзские бойцы взяли в оцепление 10 холмов в районе административного центра провинции. Как заверил один из источников, контроль над этими высотами необходим при обороне какой-либо возможной базы здесь.

Источник в соседней провинции Даръа также сказал, что израильские командиры и офицеры регулярно перемещаются между Израилем и Эс-Сувейдой; из Эс-Сувейды вывозят людей на израильскую территорию для обучения использованию дронов. Также друзскому ополчению передают устройства связи, приборы ночного видения и снайперские винтовки.

Однако, как отметил собеседник газеты, ни сирийские власти, ни друзы не хотят нового всплеска насилия; военные также не хотят провоцировать Израиль. Но, как пояснил источник, сирийское правительство "не может позволить себе бездействовать", пока Израиль расширяет военное присутствие в Сирии.

Западный дипломат рассказал газете, что ситуация в Эс-Сувейде стала темой встречи в Дамаске в среду посла США в Турции, спецпосланника США по Сирии и Ираку Тома Баррака и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

По данным The National, в 2025 году Израиль возвел позиции также в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра, в рамках подготовки к продлению оборонительного рубежа, который строит Израиль и который должен протянуться вдоль занятых им Голанских высот.