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Министр обороны Израиля пока не выведет военных из буферной зоны в Сирии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные пока не планируют покидать буферную зону на юге Сирии, пишет The Times of Israel.

"Израиль сохранит присутствие на горе Хермон и в зоне безопасности, пока остается угроза джихадистов на границе и для израильских граждан", - разъяснил он.

По словам министра, занятые израильскими силами Голанские высоты являются "неделимой, вечной частью Израиля". Он подчеркнул, что ранее Дамаск нарушил Соглашение о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года, потому что, по словам министра, "Сирия стала базой Ирана и угрозой для Израиля и его границ".

Кац предупредил, что если из Сирии нанесут удары по Израилю, то "любая территория, которую Израиль возьмет под контроль в этот раз, останется его навсегда по законам военного времени".

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке, расположенная на юге Сирии и севере Израиля. В 1974 году страны подписали соглашение, которое определяет нынешнюю границу Израиля и Сирии на этой территории, однако с тех пор стороны неоднократно обменивались ударами. Международное сообщество, за исключением США и Колумбии, не поддержало аннексию Израилем Голанских высот в 1981 году. Дамаск на протяжение десятилетий требовал возвращения этих территорий.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на Генассамблее ООН заявил, что страна не намерена уступать Голанские высоты, и что они останутся сирийской территорией.

Израиль Сирия Голанские высоты Исраэль Кац Хермон Ахмед аш-Шараа Минобороны
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