Израиль возводит оборонительную линию для защиты Голанских высот

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти ведут строительство оборонительного рубежа, который помог бы удержать занятые Израилем Голанские высоты, сообщает в понедельник The National со ссылкой на источник в иорданских службах безопасности.

"Мы говорим о крупной полосе обороны, простирающейся к западу от Дамаска до границы с Иорданией", - сказал он.

По словам источника, Израиль начал работу над линией "Суфа-53" в 2022 году с целью помешать проникновению в зону бойцов движения "Хезболла" и других проиранских группировок. The National напоминает, что с началом конфликта в секторе Газа в 2023 году отсюда велись обстрелы израильских сил на Голанских высотах. Однако удары Израиля по Ливану и Сирии ослабили "Хезболлу", заставили ее вывести силы из многих районов Сирии.

Нынешняя оборонительная линия будет пролегать в 2-3 км восточнее от границы Израиля и Сирии по соглашению 1974 года, от сирийского города Хадер в провинции Эль-Кунейтра до реки Ярмук у границы с Иорданией. В нее войдут дорога с севера на юг, заграждения, наблюдательные посты, огневые позиции. Укрепления и инфраструктура будут проходить по малонаселенной территории.

Между тем, напоминает газета, накануне Дамаск обвинил Израиль в нарушении договоренностей от 1974 года из-за строительства рубежа. С похожими заявлениями выступили Катар и Иордания.

В свой черед источник отметил, что "Суфа-53" демонстрирует "разрушения доверия", которые США пытались добиться между Израилем и новыми властями Сирии, организовав несколько их встреч в попытках выработать на переговорах новое мирное соглашение. По словам собеседника, Израиль беспокоит поддержка Турцией Сирии. Вместе с тем, добавил источник, Турция добивается от президента Сирии Ахмеда аш-Шараа диалога с "Хезболлой".

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке, расположенная на юге Сирии и севере Израиля. В 1974 году страны подписали соглашение, которое определяет нынешнюю границу Израиля и Сирии на этой территории, однако с тех пор стороны неоднократно обменивались ударами. Международное сообщество, за исключением США и Колумбии, не поддержало аннексию Израилем Голанских высот в 1981 году. Дамаск на протяжении десятилетий требовал возвращения этих территорий.