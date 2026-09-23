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Президент Сирии не намерен уступать Голанские высоты

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что страна не намерена уступать Голанские высоты, и что они останутся ее государственной территорией.

"Любые попытки нарушить суверенитет нашего государства, нарушить международное право, будут остановлены. Голаны останутся сирийской территорией", - сказал он.

Он также подверг критике продолжающиеся удары Израиля по Сирии: "Мы осуждаем агрессию Израиля, которая подрывает мир и безопасность".

По словам аш-Шараа, за последнее время израильтяне нанесли по территории Сирии "500 авиаударов, совершили более 1,2 тысячи вторжений и произвели 300 задержаний (сирийских граждан)".

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке, расположенная на юге Сирии и севере Израиля. В 1974 году страны подписали соглашение, которое определяет нынешнюю границу Израиля и Сирии на этой территории, однако с тех пор стороны неоднократно обменивались ударами.

ООН Генассамблея Голанские высоты Израиль Сирия Ахмед аш-Шараа
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