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WSJ узнала о просьбе Трампа к Маску снять ограничения с работы Starlink на Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску с призывом отменить ограничения на работу спутниковой системы Starlink для военных Украины, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам чиновников США, Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничения в отношении военной версии Starlink на Украине, которую шеф SpaceX ранее замедлил", - утверждает WSJ.

Собеседники издания отметили, что ранее на этой неделе Трамп говорил советникам и союзникам о желании прекратить замедление Starlink на Украине.

Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска Starlink стала работать лучше; некоторые отмечали, что полностью ее функционал не восстановился.

Маск и SpaceX пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

До этого WSJ со ссылкой на американских чиновников передавало, что недавнее замедление работы Starlink на Украине произошло по распоряжению Маска.

Starlink Дональд Трамп США Украина Илон Маск
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