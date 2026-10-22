WSJ узнала о просьбе Трампа к Маску снять ограничения с работы Starlink на Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску с призывом отменить ограничения на работу спутниковой системы Starlink для военных Украины, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам чиновников США, Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничения в отношении военной версии Starlink на Украине, которую шеф SpaceX ранее замедлил", - утверждает WSJ.

Собеседники издания отметили, что ранее на этой неделе Трамп говорил советникам и союзникам о желании прекратить замедление Starlink на Украине.

Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска Starlink стала работать лучше; некоторые отмечали, что полностью ее функционал не восстановился.

Маск и SpaceX пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

До этого WSJ со ссылкой на американских чиновников передавало, что недавнее замедление работы Starlink на Украине произошло по распоряжению Маска.