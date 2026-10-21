WSJ пишет, что распоряжение об ограничении работы Starlink на Украине отдал Маск

Илон Маск Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Недавнее замедление работы спутниковой системы Starlink, которую использует Украина, произошло по распоряжению генерального директора компании SpaceX Илона Маска, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников газеты, Маск ограничил скорость доступа Украины к спутниковому интернету, что помешало украинским беспилотникам выполнять оборонительные и наступательные операции.

Собеседники издания указали, что после того как информация о проблемах со связью стала достоянием общественности, Маск обсудил решение по системе Starlink с президентом США Дональдом Трампом. При этом, как сказал один из источников, "Маск, являющийся союзником Трампа, обсуждал ограничение работы Starlink с представителями администрации еще до того, как оно вступило в силу".

WSJ напоминает, что Трамп в октябре объявил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. При этом он возложил на Украину ответственность за рост цен на дизтопливо и потребовал, чтобы Киев прекратил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После этого член Палаты представителей Конгресса США, старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Адам Смит в интервью телеканалу CNN раскритиковал Маска и Трампа, заявив, что их поведение свидетельствует о систематической поддержке России в ущерб Украине.

Тем временем сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф призвал Конгресс провести расследование этого инцидента. "Либо президент лгал, либо Маск - но решение ограничить скорость работы спутников и доступ к ним может стоить Украине жизней, - заявил Шифф. - Это требует полноценного расследования со стороны Сената. Илона Маска следует обязать дать показания перед Конгрессом - под присягой".