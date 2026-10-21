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WSJ пишет, что распоряжение об ограничении работы Starlink на Украине отдал Маск

WSJ пишет, что распоряжение об ограничении работы Starlink на Украине отдал Маск
Илон Маск
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Недавнее замедление работы спутниковой системы Starlink, которую использует Украина, произошло по распоряжению генерального директора компании SpaceX Илона Маска, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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По данным источников газеты, Маск ограничил скорость доступа Украины к спутниковому интернету, что помешало украинским беспилотникам выполнять оборонительные и наступательные операции.

Собеседники издания указали, что после того как информация о проблемах со связью стала достоянием общественности, Маск обсудил решение по системе Starlink с президентом США Дональдом Трампом. При этом, как сказал один из источников, "Маск, являющийся союзником Трампа, обсуждал ограничение работы Starlink с представителями администрации еще до того, как оно вступило в силу".

WSJ напоминает, что Трамп в октябре объявил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. При этом он возложил на Украину ответственность за рост цен на дизтопливо и потребовал, чтобы Киев прекратил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После этого член Палаты представителей Конгресса США, старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Адам Смит в интервью телеканалу CNN раскритиковал Маска и Трампа, заявив, что их поведение свидетельствует о систематической поддержке России в ущерб Украине.

Тем временем сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф призвал Конгресс провести расследование этого инцидента. "Либо президент лгал, либо Маск - но решение ограничить скорость работы спутников и доступ к ним может стоить Украине жизней, - заявил Шифф. - Это требует полноценного расследования со стороны Сената. Илона Маска следует обязать дать показания перед Конгрессом - под присягой".

США Илон Маск Starlink Украина
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