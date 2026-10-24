Польша намерена разместить у себя ядерное оружие и США, и Франции
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Польша намерена разместить на своей территории как американское, так и французское ядерное оружие, заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Участие в американской программе Nuclear sharing не исключает построения европейских отношений с французами", - сказал Косиняк-Камыш в интервью изданию WNP.
Он подчеркнул, что Польша намерена "постепенно наращивать свое участие в ядерном сдерживании".
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия.
В рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Помимо США, собственным ядерным оружием обладают такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.