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Польша намерена разместить у себя ядерное оружие и США, и Франции

Польша намерена разместить у себя ядерное оружие и США, и Франции
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Польша намерена разместить на своей территории как американское, так и французское ядерное оружие, заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Участие в американской программе Nuclear sharing не исключает построения европейских отношений с французами", - сказал Косиняк-Камыш в интервью изданию WNP.

Он подчеркнул, что Польша намерена "постепенно наращивать свое участие в ядерном сдерживании".

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия.

В рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Помимо США, собственным ядерным оружием обладают такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.

Польша Франция США Владислав Косиняк-Камыш
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