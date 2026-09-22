Сейм Литвы одобрил поправку к Конституции, разрешающую размещение ядерного оружия

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сейм Литвы одобрил поправку к Конституции, предусматривающую отмену положения о запрете размещения на литовской территории оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств, сообщают во вторник литовские СМИ.

"После обсуждения 99 членов Сейма проголосовали за эту поправку, 13 проголосовали против, и 5 воздержались", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для внесения поправок в Конституцию Литвы необходимо, чтобы как минимум 94 парламентария проголосовали за них еще дважды, с трехмесячным перерывом.

"Ядерное сдерживание НАТО является одной из важнейших составляющих архитектуры коллективной обороны Альянса. Цель ядерного потенциала НАТО - сохранение мира, предотвращение ядерного шантажа и принуждения, а также обеспечение надежного сдерживания. Эта система сдерживания, как часть коллективной обороны, действует уже много десятилетий и является одним из важнейших факторов, снижающих риск крупномасштабной агрессии против Альянса", - заявил в ходе заседания автор законопроекта, спикер Сейма Юозас Олекас, которого цитируют литовские СМИ.

"Абсолютное большинство стран НАТО не имеют таких ограничений. Наши соседние страны, такие как Латвия, Эстония и Польша, также не имеют ограничений. Литва должна ясно показать своим союзникам и противникам, что она будет защищать свою независимость всеми средствами. Мы не можем быть менее защищены, чем другие страны НАТО. Мы должны послать сигнал о том, что Литва является полноправным участником ядерного сдерживания НАТО", - в свою очередь заявил на обсуждении законопроекта председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас.

В настоящее время статья 137 Конституции Литвы устанавливает, что в стране не могут размещаться оружие массового поражения или военные базы иностранных государств.