Поиск

США могут разместить в еще нескольких странах Европы самолеты, способные нести ядерное оружие

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США могут разместить самолеты, способные нести ядерное оружие, еще в нескольких европейских странах НАТО на фоне беспокойства альянса в связи с выводом части американских военных с континента, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, американские чиновники обозначили готовность разместить самолеты еще в нескольких странах, помимо тех шести государств, в которых уже базируется авиация, способная нести ядерное оружие. Переговоры продолжаются и гарантий, что они принесут результаты, нет.

Страны на восточном фланге НАТО, в частности, Польша и некоторые балтийские государства, выразили интерес к размещению у себя баз для подобных американских самолетов, пишет FT.

Недавние инициативы США по выводу части военных из европейских стран и отмене запланированных поставок систем вооружения обеспокоили некоторых союзников по НАТО. Они посчитали, что это может пагубно сказаться на обороноспособности в Европе, напоминает издание.

НАТО США Польша Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

 Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

Мировой спрос на природный газ в следующие 30 лет вырастет на треть

Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

 Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июня

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

 Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

Иран с начала конфликта повредил 20 американских военных баз и объектов на Ближнем Востоке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2436 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов