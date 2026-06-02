США могут разместить в еще нескольких странах Европы самолеты, способные нести ядерное оружие

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США могут разместить самолеты, способные нести ядерное оружие, еще в нескольких европейских странах НАТО на фоне беспокойства альянса в связи с выводом части американских военных с континента, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, американские чиновники обозначили готовность разместить самолеты еще в нескольких странах, помимо тех шести государств, в которых уже базируется авиация, способная нести ядерное оружие. Переговоры продолжаются и гарантий, что они принесут результаты, нет.

Страны на восточном фланге НАТО, в частности, Польша и некоторые балтийские государства, выразили интерес к размещению у себя баз для подобных американских самолетов, пишет FT.

Недавние инициативы США по выводу части военных из европейских стран и отмене запланированных поставок систем вооружения обеспокоили некоторых союзников по НАТО. Они посчитали, что это может пагубно сказаться на обороноспособности в Европе, напоминает издание.