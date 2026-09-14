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Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия приняла решение о присоединении к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, сообщили в понедельник в офисе главы государства и Минобороны.

"Финляндия приняла решение присоединиться к сдерживающему началу. Решение соответствует международным обязательствам обеих стран и является важным шагом в укреплении как европейской безопасности, так и двустороннего сотрудничества. Это создаст способность управлять эскалацией ниже ядерного порога", - говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы будет создана руководящая группа для начала реализации сотрудничества.

"Инициатива прежде всего направлена на укрепление европейской безопасности. Это усиливает ответственность Европы за собственную оборону и помогает предотвратить эскалацию. Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время", - заявил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон изложил, как ему видится "передовая система ядерного сдерживания", которая предполагает присоединение к ней других желающих европейских государств. Он отметил, что Франция могла бы осуществлять "ситуативные развертывания" стратегических средств, связанных с ядерным сдерживанием, на территории своих европейских союзников.

Вместе с тем "никакого разделения окончательного решения не будет", оно всегда останется за главой французского государства, добавил Макрон.

Изначально к инициативе присоединились восемь стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция.

Финляндия Франция
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