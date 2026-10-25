Пострадавший от ударов хуситов аэропорт Эр-Рияда возобновил международные рейсы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Эр-Рияда, около двух недель назад пострадавший от ударов хуситов, возобновил обслуживание международных рейсов, сообщает в воскресенье Al Jazeera.

На прошлой неделе в аэропорту в ограниченном режиме стали вновь принимать и отправлять внутренние рейсы.

При этом представитель хуситов Яхья Сари предупредил, что это йеменское движение по-прежнему рассматривает аэропорт как потенциальную цель.

Ранее в октябре хуситы нанесли при помощи ракет и дронов удары по аэропорту. Это привело к разрушениям и жертвам.