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Пострадавший от ударов хуситов аэропорт Эр-Рияда возобновил международные рейсы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Эр-Рияда, около двух недель назад пострадавший от ударов хуситов, возобновил обслуживание международных рейсов, сообщает в воскресенье Al Jazeera.

В миреАэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситовЧитать подробнее

На прошлой неделе в аэропорту в ограниченном режиме стали вновь принимать и отправлять внутренние рейсы.

При этом представитель хуситов Яхья Сари предупредил, что это йеменское движение по-прежнему рассматривает аэропорт как потенциальную цель.

Ранее в октябре хуситы нанесли при помощи ракет и дронов удары по аэропорту. Это привело к разрушениям и жертвам.

Эр-Рияд Саудовская Аравия
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