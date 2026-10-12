Саудовскую Аравию атаковали с помощью дронов и ракет

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, задействовала ПВО для перехвата крылатых ракет и БПЛА, выпущенные по территории королевства, сообщает телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление коалиции.

"В данный момент мы нейтрализуем угрозу со сторону дронов и крылатых ракет, выпущенных по королевству", - сказано в заявлеии.

За последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам. В результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек и ранены 309. В ходе воскресной атаки, по данным управления гражданской авиации Саудовской Аравии, погиб один человек и 11 пострадали. Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар.

Саудовское управление гражданской авиации 12 октября продлило приостановку операций в международном аэропорту Эр-Рияда, с целью завершить проверку безопасности на объекте.