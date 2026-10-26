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Найджел Фараж раскритиковал идею вернуть Великобританию в Евросоюз

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Возвращение Великобритании в Евросоюз было бы неразумным, заявил Sky News лидер правой британской партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж, идеолог Brexit.

"Будет ли воссоединение полным идиотизмом? Да, определенно будет", - сказал он и назвал выход из Евросоюза несомненно правильным поступком. Он считает, что потенциал Brexit не был реализован, в том числе возможность "сбежать с единого европейского рынка".

"Наши показатели роста, наша траектория движения - слабые, но по ту сторону Ла-Манша ситуация намного хуже", - пояснил Фараж.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 26 октября исключил возможность возвращения Великобритании в ЕС во время работы парламента нынешнего созыва, однако отметил, что хочет, чтобы это произошло позже.

Фараж неоднократно критиковал евроинтеграцию в рамках ЕС и еврозоны. Его партия, в частности, выступает за сокращение государственных расходов, борьбу с нелегальными мигрантами, продолжение Brexit и выход из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Brexit Евросоюз Фараж Найджел Фараж Энди Бернем
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